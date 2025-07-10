وكالات

أكدت الحكومة السورية في بيان، الأربعاء، تمسكها بمبدأ سوريا واحدة وجيش واحد وحكومة واحدة، مرحّبة بانضمام المقاتلين السوريين من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" إلى صفوف الجيش السوري ضمن الأطر الدستورية والقانونية.

وأعربت الحكومة السورية، عن ترحيبها بأي مسار من شأنه تعزيز وحدة وسلامة الأراضي السورية، مؤكدة رفضها القاطع أي شكل من أشكال التقسيم أو الفيدرالية التي تتعارض مع سيادة سوريا ووحدة ترابها.

وأشارت الحكومة السورية، إلى أنها تتفهم تحديات تواجه أطرافا بقسد، محذّرة من أن أي تأخير بتنفيذ الاتفاقات لا يخدم المصلحة الوطنية، مضيفة "نؤكد على ضرورة عودة مؤسسات الدولة الرسمية إلى شمال شرق البلاد".