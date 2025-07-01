الدفاع الروسية: إسقاط 60 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليل 60 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق.

وقال البيان: "دمرت منظومات الدفاع الجوي العاملة، خلال الليلة الماضية، 60 طائرة مسيرة أوكرانية"، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه "تم تدمير 7 طائرات مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم، و16 فوق أراضي مقاطعة روستوف، و11 فوق مياه بحر آزوف، و5 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و4 فوق أراضي مقاطعة ساراتوف، وثلاث فوق مياه البحر الأسود، واثنتان فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، إضافة لواحدة فوق أراضي كل من مقاطعتي فورونيج وأوريول".