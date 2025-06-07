رئيس حكومة كابول يدعو الأفغان الفارين من البلاد إلى العودة

كابول - (أ ب)

عرض رئيس الوزراء الأفغاني محمد حسن آخوند اليوم السبت، على كل الأفغان الذين فروا من البلاد بعد انهيار الحكومة التي كان يقودها الغرب، العودة إلى البلاد، متعهدا بأنهم لن يتعرضوا لأذى حال عادوا.

وقدم رئيس وزراء الحكومة التي ترأسها طالبان عرض العفو في رسالة بمناسبة عيد الأضحى.

ويأتي العرض بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حظر سفر شامل على مواطني 12 دولة من بينها أفغانستان. ويمنع الإجراء بشكل كبير الأفغان الذين كانوا يأملون في إعادة التوطين في الولايات المتحدة بشكل دائم وكذلك من كانوا يأملون في الذهاب إلى الولايات المتحدة بشكل مؤقت للدراسة الجامعية.

وعلق ترامب أيضا أحد برامج اللجوء الأساسية في يناير باستثناء تلك التي تدعم الأفغان الذين كانوا متحالفين مع الولايات المتحدة.

كما يتعامل الأفغانيون في باكستان المجاورة الذين ينتظرون لإعادة التوطين، مع حملة ترحيل من جانب حكومة إسلام أباد لإخراجهم من البلاد. وغادر نحو مليون أفغاني باكستان منذ أكتوبر 2023، لتجنب الاعتقال والطرد.

ونشرت رسالة أخوند بمناسبة عيد الأضحى على منصة أكس.

وقال فيها "يجب على الأفغان الذين تركوا البلاد العودة لموطنهم. ولن يضرهم أحد".

وأضاف "عودوا إلى أراضي أجدادكم وعيشوا في مناخ سلمي"، وأبلغ المسؤولين بإدارة الخدمات بشكل ملائم للاجئين العائدين وضمان إعطائهم مأوى ودعم.