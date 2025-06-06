ترامب يدرس بيع سيارته طراز تسلا بعد خلافه مع إيلون ماسك

(د ب أ)

يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيع سيارته الحمراء من طراز تسلا، بعد تصاعد الخلاف بينه وبين قطب التكنولوجيا الملياردير إيلون ماسك، حسبما أفادت تقارير إعلامية أمريكية صدرت اليوم الجمعة.

وكان ترامب قد اشترى السيارة في مارس الماضي تعبيراً عن دعمه لماسك، إلا أن مصادر في البيت الأبيض أكدت لصحيفة "وول ستريت جورنال" وشبكة سي إن إن الإخبارية أن الرئيس يفكر حالياً في بيع السيارة أو التبرع بها.

وتعاني شركة تصنيع السيارات الكهربائية تسلا، التي يديرها ماسك، من تراجع في المبيعات، ويرجع ذلك جزئياً إلى اشتداد المنافسة في السوق.

كما تراجع اهتمام بعض المشترين المحتملين بسبب مواقف ماسك السياسية اليمينية، إضافة إلى دوره المؤقت وراء خفض النفقات في جهاز الحكومة وتسريح موظفين نيابة عن ترامب.

كما تعرضت سيارات تسلا للعديد من هجمات حرق متعمدة.

كان الرئيس ترامب، قد أمس الخميس إنه "مستاء" من إيلون ماسك بعد أن شن الملياردير الداعم له ومستشاره السابق هجوما على مشروع القانون الأهم للرئيس والخاص بالتخفيضات الضريبية .

وهدد ترامب بخفض العقود الحكومية والدعم المالي المهم لأعمال ماسك.

كان ماسك قد وصف مشروع قانون التخفيضات الضريبية وتقليص الإنفاق بأنه "جريمة مقززة"