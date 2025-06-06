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بنجلاديش تعلن إجراء انتخابات عامة في أبريل 2026

06:35 م الجمعة 06 يونيو 2025

علم بنجلاديش

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(د ب أ)

أعلنت الحكومة المؤقتة في بنجلاديش أن الانتخابات العامة المقبلة في هذا البلد الواقع جنوب آسيا، والذي يشهد اضطرابات سياسية، ستجرى في النصف الأول من شهر أبريل العام المقبل.

وقال كبير مستشارى الحكومة المؤقتة فى بنجلاديش، محمد يونس، في خطاب متلفز للأمة اليوم الجمعة، إن " الانتخابات ستجرى في أي يوم من النصف الأول من أبريل 2026".

وأضاف أن مفوضية الانتخابات ستصدر خريطة طريق مفصلة للانتخابات في الوقت المناسب.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب الضغوط المتزايدة من أحزاب المعارضة، التي تطالب بجدول زمني واضح لتحول ديمقراطي بحلول ديسمبر الأول، بعد تولي الحكومة المؤقتة السلطة إثر انتفاضة عنيفة أطاحت بحكومة رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة في أغسطس من العام الماضي.

وأكد محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام، بشكل مستمر على أن الانتخابات ستجرى بين ديسمبر / كانون الأول من هذا العام ويونيو / حزيران عام 2026، وذلك بعد أن تولى منصبه في 8 أغسطس / آب 2024 وشرع في تنفيذ جدول أعمال ضخم للإصلاحات الحكومية.

وأعاد يونس التأكيد قائلا: "لقد قلت مرارا إن الانتخابات ستجرى بين ديسمبر / كانون الأول ويونيو / حزيران من العام المقبل"، مشيرا إلى أن الحكومة تتخذ الخطوات اللازمة لضمان بيئة ملائمة لانتخابات موثوقة.

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