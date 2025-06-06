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أوكرانيا.. هجوم روسي واسع على السكك الحديدية وبنى الطاقة والصناعة العسكرية

02:03 م الجمعة 06 يونيو 2025

هجوم روسي واسع على السكك الحديدية وبنى الطاقة والص

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وكالات

أفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجارات عنيفة في مناطق شمال وشرق وغرب ووسط وجنوب أوكرانيا وانقطاعات شاملة للكهرباء وتعطل السكك الحديدية واضطراب مترو أنفاق كييف.

وأعلنت شركة السكك الحديدية الأوكرانية "أوكرزاليزنيتسا" عن اضطراب في حركة القطارات وشبكة مترو الأنفاق في كييف.

وأفادت المصادر بتعرض مواقع صناعية لضربة واسعة في مدينة تيرنوبول غرب أوكرانيا، وانقطاع الكهرباء عن جزء من المدينة.

وفي تشيرنيغوف شمال كييف تعرضت البنية التحتية الحيوية لأضرار كبيرة، وفقا للشبكات الاجتماعية.

بينما في مقاطعة لفوف على الحدود مع بولندا غربي أوكرانيا تعرض موقع صناعي لقصف أدى كذلك لانقطاع الكهرباء، فيما سجلت سلسلة انفجارات في مقاطعتي لوتسك وخميلنيتسكي الغربيتين المجاورتين.

كما نشرت وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات لانفجارات ضخمة في مقاطعات أوكرانية عدة.

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