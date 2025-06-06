مصادر مطلعة: تركيا ستزود الجيش الصومالي بمروحيات قتالية

أنقرة- (د ب أ)

ذكرت مصادر مطلعة أن تركيا ستزود البحرية الصومالية بمروحيات قتالية طراز تي 129 أتاك بعد إبرام اتفاق دفاعي بين البلدين في وقت سابق هذا العام.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصدر قوله إن المروحيات سوف تستخدم لقتال عناصر جماعة الشباب المدعومة من تنظيم القاعدة.

ووقعت تركيا في فبراير الماضي اتفاقية مع الصومال لمدة عشر سنوات، لتدريب وتسليح القوات المسلحة الصومالية، ثم أبرمت لاحقا اتفاقا مع الصومال للتنقيب عن النفط وانتاجه، مما يسمح لمؤسسة البترول التركية بالعمل في الدولة التي تقع في منطقة القرن الأفريقي.

ولم يتسن الحصول على تعقيب بشأن الاتفاق من مسؤولي وزارة الدفاع والخارجية في الصومال.

ونقلت بلومبرج عن مسؤولين بوزارة الدفاع التركية قولهم إن قيام أنقرة بتقديم التدريب والمساعدة والأنشطة الاستشارية يهدف لضمان الأمن والاستقرار في الصومال، ويندرج في إطار الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.

وأضاف المسؤولون أنه تم اتخاذ هذه الإجراءات للحيلولة دون وقوع هجمات إرهابية، لاسيما التي تستهدف الأنشطة الاقتصادية المشتركة، وضمان امن الوحدات الخاصة بتلك الأنشطة في المنطقة.

وعلى مدار القرن الماضي، وسعت تركيا نفوذها في المنطقة من خلال إبرام اتفاقيات تعاون عسكري ودعم مشروعات البنية التحتية.