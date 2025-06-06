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زيلينسكي يندد بالدمار في مدينة خيرسون الأوكرانية

09:49 ص الجمعة 06 يونيو 2025

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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كييف- (د ب أ)

ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الخميس، بالدمار الذي لحق بمدينة خيرسون الساحلية جراء القصف الروسي.

وقال زيلينسكي في خطابه الليلي إن الضربات الروسية دمرت مبنى الإدارة الإقليمية.

وأضاف:"ليست هذه هي المرة الأولى التي يهاجمون فيها هذا المبنى، لكن ضربة اليوم كانت واضحة ومعبرة. لم يكن هناك أي منطق عسكري وراءها على الإطلاق".

وتابع زيلينسكي أن موسكو "مهووسة بالحرب، تلتهمها الكراهية والرغبة في تدمير حياة الأمم الأخرى".

وأكد: "لا يمكنك هزيمة مثل هؤلاء إلا بالقوة - قوة الدبلوماسية، والعقوبات، والأسلحة، والتكنولوجيا".

ووفقا لتقارير محلية، أصابت 3 قنابل انزلاقية المبنى في هجومين، وأصابت قنبلة رابعة مبنى سكني متعدد الطوابق. وعلى الرغم من الأضرار الجسيمة، لم يبلغ حتى الآن إلا عن إصابة شخص واحد.

وقال زيلينسكي إن هناك أيضًا ضربات على خاركيف، وعلى مناطق سومي ودونيتسك، ونيكوبول، وفي منطقة زابوريجيا.

واختتم زيلينسكي حديثه قائلا:"هذا هو الواقع اليومي لما يجري السماح للروس بفعله، للأسف. العالم، للأسف، يسمح لهم بفعل ذلك".

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زيلينسكي الرئيس الأوكراني مدينة خيرسون موسكو روسيا
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