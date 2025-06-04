مسؤول سوري: فلول الأسد لها مصلحة في استفزاز إسرائيل لتصعيد التوتر

وكالات

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول سوري، قوله إن جهات قد تسعى لزعزعة أمن المنطقة تضم بقايا ما وصفها بـ"مليشيات الأسد" مرتبطة بإيران وتنشط بالقنيطرة.

وأضاف المسؤول السوري للوكالة، أن هذه الجهات لها مصلحة في استفزاز إسرائيل كوسيلة لتصعيد التوتر وتقويض جهود الاستقرار.

وشهدت منطقة الجولان السوري المحتل مساء أمس الثلاثاء حالة من التوتر، بعد إطلاق صاروخين من الأراضي السورية باتجاه مواقع إسرائيلية، ما أدى إلى استنفار الجيش الإسرائيلي الذي رد بقصف مدفعي على جنوب سوريا.

وحمل وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الرئيس السوري أحمد الشرع مسؤولية مباشرة عن أي إطلاق نار باتجاه إسرائيل، متوعدًا بـ"رد كامل" في أقرب وقت، وذلك في تعليقه على إطلاق المقذوفات من سوريا.

ومن جهتها، سارعت وزارة الخارجية السورية إلى إصدار بيان، نددت فيه بالقصف الإسرائيلي الذي استهدف قرى وبلدات في محافظة درعا، مشيرة إلى سقوط ضحايا وخسائر مادية جسيمة.