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قائد إسرائيلي: الجنود يعانون استنزافًا وندفع ثمن قرارات غير مدروسة

12:38 م الأربعاء 04 يونيو 2025

الجيش الإسرائيلي

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وكالات

قال قائد كتيبة احتياط في الجيش الإسرائيلي لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن الجنود يعانون من الاستنزاف والإرهاق الشديد، مؤكدًا الحاجة الماسّة لزيادة عدد المجندين لتقاسم الأعباء، على حد تعبيره.

وأضاف القائد الإسرائيلي أن الجنود يدفعون ثمن قرارات يصدرها مسؤولون لا يدركون تبعاتها.

وقال إن تهرّب الحكومة من فرض التجنيد الإلزامي على الجميع "يُضعفنا ويضر بسير المعركة"، على حدّ وصفه.

وفي المقابل، لوّحت الأحزاب الدينية في إسرائيل بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو بسبب تأخر إقرار قانون يُعفي المتدينين اليهود (الحريديم) من الخدمة العسكرية،.

يأتي ذلك في ظل تهديدات من الأحزاب الدينية بالدفع نحو حلّ الكنيست الإسرائيلي، وتصاعد احتجاجات المتدينين بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية يوم 25 يونيو 2024، والقاضي بإلزامهم بأداء الخدمة العسكرية ووقف الدعم المالي للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها التجنيد.

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الجيش الإسرائيلي إسرائيل بنيامين نتنياهو
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