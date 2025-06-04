(وكالات)

صرح المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء، أن بلاده نجحت في الوصول إلى مرحلة إنتاج الوقود النووي بشكل كامل، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز تحقق "بجهود الكفاءات الوطنية، وأن قلة من الدول فقط تمتلك هذه القدرة التقنية".

وأوضح خامنئي أن البرنامج النووي الإيراني يتجاوز كونه مشروعًا لإنتاج الطاقة، مؤكدًا أن التقنية النووية تُستخدم في مجالات متعددة، ولا يمكن فصلها عن عملية التخصيب، التي وصفها بأنها "ركيزة أساسية" لا غنى عنها في أي برنامج نووي ذي قيمة. وأضاف: "برنامج بلا تخصيب لا يستحق أن يُسمى نوويًا".

وفي رسالة مباشرة للولايات المتحدة، اعتبر خامنئي أن واشنطن تسعى إلى حرمان إيران من استقلالها التكنولوجي، قائلاً: "الولايات المتحدة تريدنا أن نظل بحاجة إليها... لكنها لن تتمكن من إضعاف برنامجنا النووي". وتابع مخاطبًا الإدارة الأمريكية: "من أنتم لتقرروا ما إذا كان من حقنا امتلاك برنامج نووي أم لا؟".

وانتقد المرشد الإيراني الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، مطالبًا بسحب القوات الأمريكية من الشرق الأوسط، ومتهمًا واشنطن بـ"الشراكة الكاملة" في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة. وأكد أن ما يجري هناك "جريمة حقيقية"، محذرًا من الاعتماد على إسرائيل في ضمان الأمن الإقليمي.

وشدد خامنئي على أن "الكيان الصهيوني إلى زوال، ولن يطول ذلك"، مؤكدًا أن لا الولايات المتحدة ولا إسرائيل قادرتان على إيقاف تطور البرنامج النووي الإيراني أو التأثير عليه.