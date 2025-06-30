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الأمم المتحدة: قتل المدنيين أثناء بحثهم عن الغذاء في غزة غير مقبول

10:45 م الإثنين 30 يونيو 2025

توزيع مساعدات غزة

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وكالات

أعربت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة عن إدانة المنظمة الشديدة لقتل المدنيين أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء، مؤكدة أن قتل الناس وهم يبحثون عن الطعام أمر غير مقبول على الإطلاق.

وأضافت المتحدثة أن المساءلة مهمة للغاية، مشددة على أن حماية المدنيين تظل أولوية قصوى للأمم المتحدة.

وأشارت المتحدثة إلى الحاجة الماسة لإجراء تحقيقات في الحوادث المرتبطة بعمليات توزيع المساعدات، مؤكدة أن الناس في غزة تُركوا للموت جوعًا، وهذا أمر مرفوض، لافتة إلى أن الوضع الإنساني في القطاع وصل إلى مستويات غير مسبوقة من التدهور.

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