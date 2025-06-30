"ستُفتح أبواب الجحيم".. مسؤول إيراني يحذر أمريكا وإسرائيل

وكالات



حذّر مسؤول إيراني، من أن بلاده تراقب عن كثب التحركات الإسرائيلية، مؤكداً أن أي هجوم جديد من جانب إسرائيل سيقابل بـ"ضربات قاتلة" من إيران، ستنفذ "في غضون دقائق" و"بلا تردد".



وأوضح المسؤول في تصريحات أدلى بها لشبكة (سي إن إن)، أن طهران تدرس حالياً قائمة من "أهداف جديدة" تعتبرها مشروعة في إطار أي رد دفاعي محتمل، في ظل التصعيد المتواصل بين الجانبين.



وكانت إسرائيل قد نفّذت في وقت سابق من شهر يونيو ضربات داخل الأراضي الإيرانية، مما فجّر موجة من المواجهات العسكرية استمرت 12 يوماً، وأسفرت عن سقوط ضحايا من الطرفين.



وبحسب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فقد أسفرت الضربات الإيرانية على الأراضي الإسرائيلية عن مقتل 28 شخصاً، في المقابل، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الهجمات الإسرائيلية داخل إيران أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 935 شخصاً، من بينهم 38 طفلاً.



كما وجّه المسؤول الإيراني تحذيراً شديد اللهجة إلى كل من إسرائيل والولايات المتحدة، قائلاً إن أي محاولة لاستهداف كبار المسؤولين الإيرانيين "ستفتح أبواب الجحيم" على البلدين.

