إعلام عبري: لقاء محتمل بين نتنياهو وترامب الاثنين المقبل

وكالات

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن لقاء قد يعقد الاثنين المقبل بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

يأتي اللقاء المحتمل بينما يقول ترامب إن إدارته تسعى إلى إبرام صفقة تؤدي إلى إنهاء الحرب على غزة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن هناك محاولات لتقديم موعد زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بحيث تتم مطلع الأسبوع المقبل بدلًا من الشهر المقبل كما كان مقررًا.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن الزيارة قد تُجرى في وقت أقرب من المخطط له. بينما أشارت القناة الـ12 إلى أن اتصالات جارية لتقديم الموعد.

ومن جانبه، لم يصدر البيت الأبيض حتى الآن ردًا رسميًا بشأن الزيارة التي سيقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.