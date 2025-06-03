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بعد خطاب مناصر لغزة.. منع طالبة أمريكية من حضور حفل تخرجها

05:26 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

ميجا فيموري

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كتبت- سلمى سمير:

منعت إدارة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الأمريكي، رئيسة دفعة 2025، وهي الطالبة الأمريكية ميجا فيموري، من حضور حفل تخرجها، وذلك بعد أن ألقت خطابًا أدانت فيه الحرب الإسرائيلية على غزة وانتقدت علاقات الجامعة مع إسرائيل.

وأكد المتحدث باسم المعهد أن فيموري ستحصل على شهادتها رغم استبعادها من الحفل، مضيفًا أن الجامعة أقدمت على هذه الخطوة بسبب "خرقها المتعمد لشروط الخطاب المتفق عليه سلفًا" و"قيادتها احتجاجًا من على منصة الحفل، ما عطل مراسم رسمية هامة".

وفي حفل "OneMIT" الذي أقيم في كامبريدج، ظهرت فيموري على المنصة مرتدية زي التخرج وقد وضعت الكوفية الفلسطينية على كتفيها، كرمز للتضامن مع القضية الفلسطينية. وأشادت بزملائها الذين شاركوا في احتجاجات مناهضة للحرب على غزة، وقالت للحضور: "لقد واجهتم الخوف وحولتموه إلى قوة للوقوف مع ما هو صواب. أريتم العالم أن MIT تريد فلسطين حرة".

وكان من بين الحضور في ذلك اليوم زملاؤها الخريجون وأعضاء هيئة التدريس وعائلاتهم، بالإضافة إلى حاكمة ولاية ماساتشوستس، ماورا هيلي. لكن فور انتهاء خطابها، صعدت رئيسة المعهد، سالي كورنبلوث، إلى المنصة محاولة تهدئة الأجواء قائلة: "نحن في MIT نثمن حرية التعبير، لكن هذا اليوم هو للخريجين".

وفي بيان لاحق، قالت الجامعة إن الخطاب الذي ألقته فيموري "لم يكن هو النص الذي قدمته مسبقًا"، مؤكدة أنها "ضللت منظمي الحفل عمدًا وبشكل متكرر، وقادت احتجاجًا من على المنصة".

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ميجا فيموري معهد ماساتشوستس غزة
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