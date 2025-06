بعد خطاب مناصر لغزة.. منع طالبة أمريكية من حضور حفل تخرجها

كتبت- سلمى سمير:

منعت إدارة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الأمريكي، رئيسة دفعة 2025، وهي الطالبة الأمريكية ميجا فيموري، من حضور حفل تخرجها، وذلك بعد أن ألقت خطابًا أدانت فيه الحرب الإسرائيلية على غزة وانتقدت علاقات الجامعة مع إسرائيل.

وأكد المتحدث باسم المعهد أن فيموري ستحصل على شهادتها رغم استبعادها من الحفل، مضيفًا أن الجامعة أقدمت على هذه الخطوة بسبب "خرقها المتعمد لشروط الخطاب المتفق عليه سلفًا" و"قيادتها احتجاجًا من على منصة الحفل، ما عطل مراسم رسمية هامة".

🚨🚨MIT CLASS PRESIDENT SAYS: NO SCIENCE FOR GENOCIDE!!!🚨🚨 pic.twitter.com/VQk2Al2ozj