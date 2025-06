وكالات

تصدر اسم المصري محمد صبري سليمان، البالغ من العمر 45 عامًا، عناوين الأخبار في الولايات المتحدة، بعد تورطه في تنفيذ هجوم على مسيرة مؤيدة للأسرى الإسرائيليين في بولدر، كولورادو. وبحسب السلطات، ألقى سليمان زجاجات مولوتوف على المشاركين خلال الفعالية التي أُقيمت الأحد الماضي، ما أدى إلى إصابة عدد منهم.

ووفقًا لوثائق الاتهام، أبلغ سليمان السلطات أنه خطط للهجوم على مدار عام، مدفوعًا بـ"غضبه الشديد من إسرائيل وكراهيته للصهاينة"، حسب قوله. كما كشف أنه انتظر تنفيذ الهجوم حتى تنتهي ابنته من دراستها الثانوية.

قاد سليمان سيارته إلى وسط بولدر وهو يحمل قاذف لهب محلي الصنع وزجاجات مولوتوف، وهاجم المتظاهرين في فعالية يهودية سلمية، مرددًا "الحرية لفلسطين"، مما أسفر عن إصابة 12 شخصًا، بعضهم بحروق بالغة، وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).

EXCLUSIVE: Video captures the man suspected of carrying out deadly attack on Boulder’s Pearl Street Mall in Colorado pic.twitter.com/T69yDF0ena