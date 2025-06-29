وزير خارجية فرنسا يدين استشهاد المئات من منتظري المساعدات بغزة

وكالات

قال وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو لقناة "إل. سي. آي"، إنه لا مبرر لاستمرار العملية العسكرية الإسرائيلية بغزة ولمواصلة احتجاز الأسرى.

وأدان بارو قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين من منتظري المساعدات، قائلًا إن استشهاد 500 وإصابة 4 آلاف من منتظري المساعدات بغزة "فضيحة وعار وانتهاك للكرامة الإنسانية".

ودعا وزير الخارجية الفرنسي لوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى ووصول المساعدات دون عوائق.

وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية قد نقلت شهادات جنود إسرائيليين حول أوامر بإطلاق النار على مدنيين قرب مراكز توزيع المساعدات في غزة، خلال الشهر الماضي بهدف طردهم أو تفريقهم على الرغم من عدم تشكيلهم أي تهديد.

ووصف أحد الجنود الوضع للصحيفة بأنه "انهيار تام للقواعد الأخلاقية داخل الجيش الإسرائيلي".

وذكرت "هآرتس" أن إحصاءات السلطات الصحية في غزة أن 549 شخصًا استشهدوا قرب مراكز توزيع المساعدات، في المناطق التي كان ينتظر فيها السكان وصول شاحنات الأمم المتحدة المحمّلة بالغذاء منذ 27 مايو فيما تجاوز عدد المصابين أربعة آلاف.