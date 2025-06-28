47 شهيدًا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم

وكالات

أفادت مصادر في مستشفيات قطاع غزة، باستشهاد 47 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم، بينهم 23 بمدينة غزة وشمالي القطاع.

وقال مصدر في المستشفى المعمداني بغزة، إنه تم استشهاد 11 فلسطينيًا، بينهم 4 أطفال، في غارة إسرائيلية على سوق شعبي بحي التفاح شرقي مدينة غزة.

كما ذكر مجمع ناصر الطبي، بسقوط 6 شهداء إثر إطلاق نار من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز مساعدات شمالي مدينة رفح جنوبي القطاع.

وأضاف مجمع ناصر الطبي، أن 4 فلسطينيين استشهدوا في قصف إسرائيلي على بلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ومن جانبها، قالت وزارة الصحة في غزة، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت 81 شهيدًا و422 مصابًا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ليرتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 56 ألفا و412 شهيدا، و133 ألفا و54 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023، وفقًا لصحة غزة.