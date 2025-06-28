حكومة غزة: ارتفاع عدد الشهداء من الأطفال نتيجة سوء التغذية لـ66



وكالات

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، بارتفاع عدد الشهداء من الأطفال نتيجة سوء التغذية إلى 66.

ودعت حكومة غزة المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر فورًا.

وفي السياق ذاته، قال المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن آلاف الأطفال في قطاع غزة يعانون من سوء التغذية الحاد.

وأضاف للجزيرة، أن الأطفال يستشهدون جوعًا مع استمرار منع دخول المساعدات، مشددًا على أن إنقاذ الأطفال لن يكون إلا بإعادة فتح المعابر.