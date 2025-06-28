إعلان

حكومة غزة: ارتفاع عدد الشهداء من الأطفال نتيجة سوء التغذية لـ66

01:01 م السبت 28 يونيو 2025

مساعدات غزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، بارتفاع عدد الشهداء من الأطفال نتيجة سوء التغذية إلى 66.

ودعت حكومة غزة المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر فورًا.

وفي السياق ذاته، قال المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن آلاف الأطفال في قطاع غزة يعانون من سوء التغذية الحاد.

وأضاف للجزيرة، أن الأطفال يستشهدون جوعًا مع استمرار منع دخول المساعدات، مشددًا على أن إنقاذ الأطفال لن يكون إلا بإعادة فتح المعابر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غزة قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي وزارة الصحة الفلسطينية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان