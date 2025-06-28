إعلان

جوتيريش يشيد باتفاق السلام بين الكونغو ورواندا

10:46 ص السبت 28 يونيو 2025

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

نيويورك- (د ب أ)

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بتوقيع اتفاق سلام بين الكونغو ورواندا، ووصفه بأنه "خطوة مهمة" نحو وقف التصعيد.

وأشاد جوتيريش أيضا بدور الولايات المتحدة في إنجاز الاتفاق.

جاءت تعليقاته بعد أن وقعت الدولتان الأفريقيتان الاتفاق أمس الجمعة في واشنطن، في محاولة لإنهاء عقود من القتال في شرق الكونغو.

وقال جوتيريش إنه حث الطرفين على الامتثال الكامل للالتزامات التي قدمها الجانبان في اتفاق السلام.

وأضاف أن الأمم المتحدة مصرة على دعم تنفيذ الاتفاق بالتنسيق الوثيق مع الاتحاد الأفريقي وشركاء إقليميين ودوليين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأمين العام للأمم المتحدة لكونغو ورواندا قف التصعيد لسلام بين الكونغو ورواندا لولايات المتحدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان