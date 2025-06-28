جوتيريش يشيد باتفاق السلام بين الكونغو ورواندا

نيويورك- (د ب أ)

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بتوقيع اتفاق سلام بين الكونغو ورواندا، ووصفه بأنه "خطوة مهمة" نحو وقف التصعيد.

وأشاد جوتيريش أيضا بدور الولايات المتحدة في إنجاز الاتفاق.

جاءت تعليقاته بعد أن وقعت الدولتان الأفريقيتان الاتفاق أمس الجمعة في واشنطن، في محاولة لإنهاء عقود من القتال في شرق الكونغو.

وقال جوتيريش إنه حث الطرفين على الامتثال الكامل للالتزامات التي قدمها الجانبان في اتفاق السلام.

وأضاف أن الأمم المتحدة مصرة على دعم تنفيذ الاتفاق بالتنسيق الوثيق مع الاتحاد الأفريقي وشركاء إقليميين ودوليين.