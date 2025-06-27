إيران تعلن ضبط شخص متهم بالتجسس لصالح إسرائيل



وكالات

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم، إلقاء القبض على شخص في محافظة جيلان شمالي البلاد، بتهمة إرسال معلومات أمنية تتعلق بالصناعات الدفاعية إلى إسرائيل.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن وسائل إعلام رسمية، أن الشخص المعتقل كان يعمل في أحد المراكز المرتبطة بالصناعات الدفاعية الإيرانية، ويُشتبه في قيامه بتسريب معلومات إلى أجهزة استخبارات إسرائيلية.

ولم تصدر السلطات الإيرانية حتى الآن تفاصيل إضافية حول هوية المشتبه به أو طبيعة المعلومات التي تم تمريرها، فيما أكد الحرس الثوري أن التحقيقات لا تزال جارية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بعد الانتهاء منها.