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ألمانيا تدعو إيران للتراجع عن تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

04:31 م الخميس 26 يونيو 2025

ألمانيا

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برلين- (د ب أ)
دعا وزير الخارجية الألماني، يوهان فادفول، طهران اليوم الخميس، إلى عدم تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال فادفول، للصحفيين، خلال اجتماع مع نظيرته الكندية، أنيتا أناند، في برلين إنه "يجب على القيادة في طهران أن تعلن بوضوح وصراحة وشفافية أن إيران لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي".
وأضاف فادفول أن قرار البرلمان الإيراني بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو إشارة خاطئة تماما.
ولكي يسري مفعول التعليق، يتطلب أيضا موافقة مجلس صيانة الدستور الإيراني ومجلس الأمن بقيادة المرشد الأعلى آية الله خامنئي.
وقال فادفول: "أدعو الحكومة الإيرانية إلى التراجع عن هذا المسار".
ولم يتضح بعد ما إذا كانت الهجمات الأخيرة التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة قد أعاقت البرنامج النووي الإيراني لسنوات، أم لأشهر فقط.
وأعرب فادفول عن ارتياحه لاستمرار وقف إطلاق النار الذي توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين إسرائيل وإيران.
وتصر طهران على أنها لا تريد صنع أسلحة نووية، لكن المخاوف تزايدت في العديد من الدول من أن إيران تقترب من امتلاك القدرة على ذلك.

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ألمانيا إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية
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