أول تعليق من نتنياهو على دعوة ترامب لإسقاط محاكمته

(وكالات)

رد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي دعا فيها إلى إسقاط المحاكمات الجارية بحق نتنياهو في قضايا الفساد، قائلاً: "شكرًا لك، الرئيس ترامب، على دعمك العاطفي لي، وعلى دعمك الهائل لإسرائيل والشعب اليهودي".

وأضاف نتنياهو في بيان رسمي: "سنواصل العمل معًا لهزيمة أعدائنا المشتركين، وتحرير أسرانا، وتوسيع دائرة السلام بسرعة".

يأتي هذا التصريح في أعقاب مطالبة ترامب بإلغاء المحاكمة التي يخضع لها نتنياهو، في ظل قضايا الفساد الموجهة ضده، بالقول إنه من غير المنطقي أن شخصا مثل نتنياهو خاض حربا ضد إيران وضد برنامجها النووي يخضع لمثل تلك المحاكمة.

