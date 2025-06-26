المرشد الإيراني: إسرائيل سُحقت تحت ضرباتنا وانهارت تقريبًا



قال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران، علي خامنئي، اليوم الخميس، في كلمة متلفزة هي الثالثة له عقب الهجمات الإسرائيلية الأخيرة، إن إسرائيل "سُحقت وانهارت تقريبًا تحت ضربات الجمهورية الإسلامية"، مؤكداً أن ما وصفه بـ"الضجيج الإعلامي والعسكري للعدو لم يمنعه من الانهيار أمام عزيمة إيران".

وأضاف خامنئي في كلمته التي بثها التلفزيون الرسمي مساء الخميس: "أُبارك هذا الانتصار العظيم على الكيان الصهيوني الزائف، الذي لم يصمد أمام إرادة الشعب الإيراني".

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب، دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران حيز التنفيذ، الثلاثاء الماضي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قبول طرفي الحرب لوقف إطلاق النار.