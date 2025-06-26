لابيد يرد على ترامب: لا تتدخل في قضاء إسرائيل

(وكالات)

علّق زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، على التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي دعا فيها إلى إسقاط محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلًا: "مع كل الاحترام لترامب – لا ينبغي له أن يتدخل في مسار قضائي داخل دولة مستقلة".

وفي مقابلة مع موقع "واي نت" الإسرائيلي، أضاف لابيد ساخرًا: "إذا سمحتم لي أن أقتبس روتمن – وهذه أول مرة في حياتي أقول هذا – فإن ما قاله صحيح"، في إشارة إلى عضو الكنيست اليميني سيمحا روتمن المعروف بدعمه للإصلاحات القضائية.

واتهم لابيد ترامب بمحاولة تقديم "تعويض سياسي" لنتنياهو مقابل الضغط عليه بشأن إنهاء الحرب على غزة، مضيفًا: "أفترض أن هذا جزء من صفقة، لأنه سيضغط عليه قريبًا لإنهاء الحرب. وهذا أسلوب معتاد لدى ترامب".

وكان دونالد ترامب، قد أعرب عن دهشته من استمرار الإجراءات القضائية بحق بنيامين نتنياهو، رغم ما وصفه بـ"أدواره البطولية" في الدفاع عن أمن إسرائيل، خاصة في الحرب مع إيران الأخيرة.



وفي منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، قال ترامب إن إسرائيل "تعيش لحظة تاريخية استثنائية تحت قيادة قوية من حكومة نتنياهو"، مبدياً استغرابه مما سماه "المحاكمة السخيفة التي تلاحقه رغم إنجازاته".

