ضحك هستيري لروبيو وتعليق ساخر من ترامب بعد وصفه بـ"أب الناتو" (فيديو)

وكالات

شهد مؤتمر صحفي مشترك في لاهاي، الأربعاء، لحظة طريفة أثارت ضحك وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشكل هستيري، حين سُئل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وصف غير معتاد أطلقه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، واصفًا ترامب بـ"الأب" أثناء لقائهما الثنائي.

وخلال اللقاء الذي جمع ترامب وروته في لاهاي، ناقش الجانبان جهود الولايات المتحدة في التوسط لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، حيث شبّه ترامب النزاع بين البلدين بـ"قتال طفلين في ساحة مدرسة"، مضيفًا أن "كلاهما يتقاتل بشراسة لفترة قصيرة قبل أن يصبح من الأسهل إيقافهما".

وفي لحظة مفاجئة، قاطعه روته قائلاً ضاحكًا: "ثم يتعين على الأب في بعض الأحيان استخدام لغة قوية"، في إشارة رمزية إلى ترامب.

🚨 LMAO! Marco Rubio absolutely LOST his composure in the background as Trump is asked about NATO Secretary General calling him "daddy." 🤣



REPORTER: "Mark Rutte, the NATO Chief, he called you 'daddy' earlier...Do you regard your NATO allies as children?"



RUBIO: 🤣🤣🤣



TRUMP:… pic.twitter.com/eJEtjQqjeL