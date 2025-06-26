ضحك هستيري لروبيو وتعليق ساخر من ترامب بعد وصفه بـ"أب الناتو" (فيديو)

وكالات

شهد مؤتمر صحفي مشترك في لاهاي، الأربعاء، لحظة طريفة أثارت ضحك وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشكل هستيري، حين سُئل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وصف غير معتاد أطلقه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، واصفًا ترامب بـ"الأب" أثناء لقائهما الثنائي.

وخلال اللقاء الذي جمع ترامب وروته في لاهاي، ناقش الجانبان جهود الولايات المتحدة في التوسط لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، حيث شبّه ترامب النزاع بين البلدين بـ"قتال طفلين في ساحة مدرسة"، مضيفًا أن "كلاهما يتقاتل بشراسة لفترة قصيرة قبل أن يصبح من الأسهل إيقافهما".

وفي لحظة مفاجئة، قاطعه روته قائلاً ضاحكًا: "ثم يتعين على الأب في بعض الأحيان استخدام لغة قوية"، في إشارة رمزية إلى ترامب.

🚨 LMAO! Marco Rubio absolutely LOST his composure in the background as Trump is asked about NATO Secretary General calling him "daddy." 🤣



REPORTER: "Mark Rutte, the NATO Chief, he called you 'daddy' earlier...Do you regard your NATO allies as children?"



RUBIO: 🤣🤣🤣



TRUMP:… pic.twitter.com/eJEtjQqjeL — Eric Daugherty (@EricLDaugh) June 25, 2025

وخلال المؤتمر الصحفي اللاحق، توجه أحد مراسلي سكاي نيوز بسؤال مباشر إلى ترامب حول هذه التعليقات، قائلاً: "روته، الذي هو صديقك، وصفك بأنك الأب... هل تعتبر حلفاءك في الناتو أطفالاً؟".

ردّ ترامب مازحًا: "لا، إنه معجب بي. أعتقد أنه معجب بي. وإن لم يكن كذلك، فسأعود وأضربه بشدة. حسنًا؟"، قبل أن يضيف بابتسامة ساخرة: "لقد فعلها، كان حنونًا للغاية... أبي، أنت أبي".

وأثناء هذا انفجر ماركو روبيو في نوبة ضحك هستيرية، وظل يضحك ويميل بجسده إلى الخلف بينما كان ترامب يتحدث، في مشهد لفت انتباه الصحفيين وعدسات الكاميرات.

رغم المزاح، واصل المراسل أسئلته بلهجة جادة، قائلاً: "هل تأمل أن يتمكنوا (دول الناتو) فعلاً من الدفاع عن أنفسهم وعن أوروبا بمفردهم؟". فأجاب ترامب: "أعتقد أنهم سيحتاجون بعض المساعدة في البداية، لكنهم سيتمكنون من ذلك. هذا يوم عظيم للناتو".

وأشار ترامب إلى أن هذه الالتزامات الدفاعية كانت "مستحيلة الحدوث" قبل وصوله إلى الحكم، مشيدًا بتعهد قادة الحلف بزيادة مساهماتهم الدفاعية إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.

وفي لحظة أخرى خلال المؤتمر، أعاد المراسل طرح السؤال: "هل تعتقد أنهم قادرون على الاستمرار بدونك؟"، فأجاب ترامب بنبرة حاسمة: "عليك أن تسأل مارك"، في إشارة إلى الأمين العام للحلف.

وكان ترامب قد أثار جدلاً آخر قبل المؤتمر، حين استخدم ألفاظًا نابية أمام الصحفيين عند سؤاله عن الصراع الإيراني الإسرائيلي، قائلاً إن "الجانبين يتقاتلان منذ فترة طويلة وبقوة لدرجة أنهما لا يعرفان ماذا يفعلان".

كما أشار ترامب إلى أن "إسبانيا تبقى العضو الوحيد في الناتو الذي لم يوافق بعد على زيادة مساهمته الدفاعية"، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تعزيز التزامات حلفائها الأوروبيين تحت قيادته.