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البيت الأبيض: العالم أصبح أكثر أمنا بوجود الرئيس ترامب قائدا للقوات الأمريكية

11:45 م الأربعاء 25 يونيو 2025

المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت

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وكالات

قالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن هناك جهات معادية داخل مجتمع الاستخبارات الأمريكي تقوم بترويج روايات إخبارية كاذبة، في إشارة إلى ما وصفته بمحاولات لتقويض إنجازات إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وأكدت ليفيت في تصريحات لقناة "فوكس نيوز"، أن ترامب لعب دورًا محوريًا في منع إيران بشكل كامل من إنتاج سلاح نووي، مضيفة أن "العالم اليوم أصبح أكثر أمنًا بفضله وبفضل قراراته القوية".

وأوضحت أن إيران كانت "على بعد أسابيع فقط من امتلاك القدرة على إنتاج سلاح نووي"، قبل أن يتدخل ترامب بشكل حاسم ويوقف هذا المسار، على حد قولها.

كما أشارت إلى أن إيران أصبحت الآن عاجزة عن إنتاج السلاح النووي، لافتة إلى أن الرئيس ترامب توسط في اتفاق وقف إطلاق نار تاريخي، ساهم في تهدئة التوترات الإقليمية، مشيرًة إلى أن "العالم بات أكثر أمنًا بوجود ترامب قائداً أعلى للقوات المسلحة الأمريكية".

وفي سياق متصل، قال موقع "أكسيوس"، الثلاثاء، إن الإدارة الأمريكية تخطط للحد من تبادل المعلومات السرية مع الكونجرس في أعقاب تسريب تقييم داخلي يشير إلى عدم نجاح الضربات على منشآت إيران النووية، عكس ما ادّعاه الرئيس دونالد ترامب.

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