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إيران: وفاة قائد مقر خاتم الأنبياء متأثرا بإصابته في غارة إسرائيلية

07:38 م الأربعاء 25 يونيو 2025

اللواء علي شادماني قائد مقر خاتم الأنبياء

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وكالات

أفادت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، الثلاثاء، بوفاة اللواء علي شادماني قائد مقر خاتم الأنبياء متأثرا بجراح أصيب بها في قصف إسرائيلي الأسبوع الماضي.

ومن المقرر، دفن شادماني يوم السبت في العاصمة طهران، إلى جانب عدد من كبار قادة الحرس الثوري الذي قُتلوا بهجمات إسرائيلية.

وتوّعد مقر خاتم الأنبياء، بالانتقام لمقتل شادماني بعدما حمّل إسرائيل المسؤولية، قائلا في بيان: "انتقام قاس ينتظر المجرمين الذي تلطخت أيديهم بدماء الشهيد شادماني".

وأكد البيان، أن "دماء شادماني وسائر شهداء الأمة ستلهب روح المقاومة، وسيمضي المجاهدون على دربهم بثبات أكبر، فيما سيواجه المعتدون عقابا موجعا لا محالة".

وكان شادماني تولى قيادة مقر خاتم الأنبياء المركزي، بعد مقتل اللواء غلام رشيد بغارة إسرائيلية يوم 13 يونيو الجاري، غير أنه أصيب يوم 17 يونيو بعد غارة استهدفت منشأة قيادية في وسط طهران.

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وفاة اللواء علي شادماني وفاة قائد مقر خاتم الأنبياء قادة الحرس الثوري إيران وإسرائيل
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