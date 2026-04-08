أعلنت دولة الإمارات، عن متابعتها الدقيقة لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن وقف إطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين، مؤكدة سعيها للحصول على "إيضاحات تفصيلية" حول بنود الاتفاق، بما يضمن التزام طهران الوقف الفوري للأعمال العدائية وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وغير مشروط.

فاتورة الاعتداءات الغادرة

كشفت وزارة الخارجية، في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، عن حجم الدمار الذي خلفته الاعتداءات الإيرانية خلال الـ 40 يوما الماضية، حيث استهدفت المنشآت الحيوية والمواقع المدنية بنحو 2819 صاروخا باليستيا وجوالا وطائرات مسيّرة.

وشددت الوزارة، على أن هذه "الاعتداءات الغادرة" وما نتج عنها من خسائر بشرية ومادية تستوجب اتخاذ مواقف دولية حازمة، تشمل مساءلة طهران وإلزامها بتقديم تعويضات كاملة عن كافة الأضرار، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

شروط السلام المستدام

أوضحت الإمارات، أن أي معالجة للتهديدات الإيرانية يجب أن تكون "شاملة وغير مجتزأة"، وحددت الوزارة ركائز أي اتفاق مستقبلي في:

تفكيك القدرات النووية والباليستية والمسيّرات.

قطع أذرع إيران ووكلائها الإرهابيين في المنطقة.

الوقف النهائي للقرصنة والتهديدات التي تمس حرية الملاحة.

إنهاء الحرب الاقتصادية وضمان أمن مضيق هرمز.

سيادة الإمارات وقرارات الشرعية

أكد البيان، أن دولة الإمارات "لم تكن طرفا في هذه الحرب"، بل بذلت جهودا دبلوماسية مكثفة عبر القنوات الثنائية ومجلس التعاون الخليجي لمنع وقوعها، مشيرة إلى أنها نجحت في حماية سيادتها ومصالحها الوطنية بكل حزم.

كما شددت الدولة الإماراتية على ضرورة امتثال إيران لقرار مجلس الأمن رقم 2817 الصادر في مارس 2026، والذي أدان الاعتداءات الإيرانية وطالب بوقفها فورا.

وتُرهن الإمارات استقرار المنطقة بالتزام إيران الكامل بوقف الأعمال العدائية وتعويض الخسائر، مؤكدة أن "شروطها الأربعة" هي الطريق الوحيد لمعالجة التهديدات الإيرانية بشكل شامل، بما يضمن إنهاء الحرب الاقتصادية وفتح مضيق هرمز أمام التجارة العالمية بشكل آمن وغير مشروط.