الإمارات تطلب إيضاحات حول الاتفاق الأمريكي الإيراني وتتمسك بـ "4 شروط سيادية"

كتب : مصطفى الشاعر

09:56 م 08/04/2026

أعلنت دولة الإمارات، عن متابعتها الدقيقة لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن وقف إطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين، مؤكدة سعيها للحصول على "إيضاحات تفصيلية" حول بنود الاتفاق، بما يضمن التزام طهران الوقف الفوري للأعمال العدائية وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وغير مشروط.

فاتورة الاعتداءات الغادرة

كشفت وزارة الخارجية، في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، عن حجم الدمار الذي خلفته الاعتداءات الإيرانية خلال الـ 40 يوما الماضية، حيث استهدفت المنشآت الحيوية والمواقع المدنية بنحو 2819 صاروخا باليستيا وجوالا وطائرات مسيّرة.

وشددت الوزارة، على أن هذه "الاعتداءات الغادرة" وما نتج عنها من خسائر بشرية ومادية تستوجب اتخاذ مواقف دولية حازمة، تشمل مساءلة طهران وإلزامها بتقديم تعويضات كاملة عن كافة الأضرار، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

شروط السلام المستدام

أوضحت الإمارات، أن أي معالجة للتهديدات الإيرانية يجب أن تكون "شاملة وغير مجتزأة"، وحددت الوزارة ركائز أي اتفاق مستقبلي في:

تفكيك القدرات النووية والباليستية والمسيّرات.

قطع أذرع إيران ووكلائها الإرهابيين في المنطقة.

الوقف النهائي للقرصنة والتهديدات التي تمس حرية الملاحة.

إنهاء الحرب الاقتصادية وضمان أمن مضيق هرمز.

سيادة الإمارات وقرارات الشرعية

أكد البيان، أن دولة الإمارات "لم تكن طرفا في هذه الحرب"، بل بذلت جهودا دبلوماسية مكثفة عبر القنوات الثنائية ومجلس التعاون الخليجي لمنع وقوعها، مشيرة إلى أنها نجحت في حماية سيادتها ومصالحها الوطنية بكل حزم.

كما شددت الدولة الإماراتية على ضرورة امتثال إيران لقرار مجلس الأمن رقم 2817 الصادر في مارس 2026، والذي أدان الاعتداءات الإيرانية وطالب بوقفها فورا.

وتُرهن الإمارات استقرار المنطقة بالتزام إيران الكامل بوقف الأعمال العدائية وتعويض الخسائر، مؤكدة أن "شروطها الأربعة" هي الطريق الوحيد لمعالجة التهديدات الإيرانية بشكل شامل، بما يضمن إنهاء الحرب الاقتصادية وفتح مضيق هرمز أمام التجارة العالمية بشكل آمن وغير مشروط.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد واقعة طرد الشناوي.. قلق في الأهلي قبل صدور تقرير الحكم
رياضة محلية

بعد واقعة طرد الشناوي.. قلق في الأهلي قبل صدور تقرير الحكم
على طريقة البشر.. "كوكو" قرد الفيوم يبدأ يومه بفنجان قهوة -فيديو وصور
أخبار المحافظات

على طريقة البشر.. "كوكو" قرد الفيوم يبدأ يومه بفنجان قهوة -فيديو وصور
الحياة قبل المنبهات.. 10 طرق غريبة استيقظ بها البشر صباحا
علاقات

الحياة قبل المنبهات.. 10 طرق غريبة استيقظ بها البشر صباحا
عبد المنعم سعيد: تحركات "مصرية تركية" لفتح مضيق هرمز
أخبار مصر

عبد المنعم سعيد: تحركات "مصرية تركية" لفتح مضيق هرمز
فيديو صادم.. سقوط لعبة ملاهي في الهند وهذا ما حدث للركاب
علاقات

فيديو صادم.. سقوط لعبة ملاهي في الهند وهذا ما حدث للركاب

"اجتماع الجمعة".. إيران تُبلغ الوسطاء: لا جلوس مع الأمريكيين قبل إنهاء حرب لبنان
إيران تدرس الانسحاب من وقف إطلاق النار.. تعرف على السبب
لماذا صعدت إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. الأزمات الدولية تكشف لمصراوي
مجزرة في لبنان.. "مئات الضحايا" جراء الضربات الإسرائيلية
تعرف على التصميم الجديد للعملات المعدنية فئة الجنيه و2 جنيه
بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران