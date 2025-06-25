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ترامب: مسؤولون أمريكيون وإيرانيون يجرون مباحثات الأسبوع المقبل

07:18 م الأربعاء 25 يونيو 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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لاهاي (هولندا) - (أ ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن مسؤولين أمريكيين وإيرانيين سوف يجرون مباحثات الأسبوع المقبل في استئناف للحوار الذي انقطع بسبب الحرب الأخيرة بين إسرائيل وطهران.

وأوضح ترامب خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة الناتو في هولندا: "سأخبركم بشيء، نحن سنتحدث معهم الأسبوع المقبل، مع إيران، وقد نوقع اتفاقا، لا أدري".

وتابع ترامب أنه ليس مهتما بشكل خاص بإعادة إطلاق المفاوضات مع إيران، مشددا على أن الضربات الأمريكية دمرت برنامجها النووي.

وأضاف: "من وجهة نظري، لقد قاتلوا، وانتهت الحرب".

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