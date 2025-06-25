الرئيس التركي يٌشدد على ضرورة إنهاء مأساة غزة في أقرب وقت ممكن



وكالات

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن ترحيبه بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وإيران بجهود رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب، متمنيًا أن يكون وقفا دائما.

وأكد أردوغان على أهمية الحوار الوثيق لإنهاء المأساة الإنسانية في غزة في أقرب وقت ممكن، ولإيجاد حل سلمي للحرب بين روسيا وأوكرانيا.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي أجراه الرئيس التركي مع الرئيس الأمريكي على هامش قمة رؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي الناتو المنعقدة في مدينة لاهاي.

وقال بيان الرئاسة التركية منتصف ليلة الثلاثاء- الأربعا، إنه تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اللقاء أن هناك إمكانيات كبيرة للتعاون بين البلدين، لاسيما في مجالات الطاقة والاستثمار، مشددا على أن تعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية سيساهم في الوصول إلى هدف حجم التبادل التجاري البالغ 100 مليار دولار.

وأكد الزعيمان على أهمية الخطوات التي سيتم اتخاذها لتعزيز قوة الردع لحلف الناتو، بصفتهما من الحلفاء الرئيسيين في الحلف.

وأثار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الثلاثاء الشكوك حيال التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن شركائها في حلف شمال الأطلسي، مشيرا إلى وجود تفسيرات متعددة لبند الدفاع المشترك الذي يعد حجر الأساس في المعاهدة.

كان ترامب يتحدث إلى الصحفيين في طريقه إلى قمة الحلف في هولندا، وهي قمة تستمر يومين وتهدف إلى توجيه رسالة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الحلف متحد وعاقد العزم على تعزيز دفاعاته لردع أي هجوم من موسكو، وفقا لما ذكرته الغد.