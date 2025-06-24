نتنياهو: هجومنا المفاجئ ضد إيران سيُسجَّل في تاريخ الحروب

وكالات

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الهجوم المفاجئ الذي نفذته بلاده ضد إيران "سيُسجل في تاريخ الحروب"، مشيرًا إلى أنه أسفر عن مقتل "كبار القادة وعلماء الذرة الإيرانيين"، بحسب تعبيره.

وأكد نتنياهو في تصريحات صحفية، أنه سبق وتعهد بأن "إيران لن تحصل على سلاح نووي"، مشيرًا إلى أن إسرائيل هاجمت عشرات المواقع المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، مضيفا: "إذا حاولت إيران إعادة بناء برنامجها النووي، فسندمّره مجددًا".

واعتبر نتنياهو انضمام الولايات المتحدة إلى الهجوم "حدثًا تاريخيًا" وصفه بأنه "ثمرة جهود دبلوماسية قدتها شخصيًا إلى جانب الوزير ديرمر".

وتطرّق نتنياهو إلى الهجوم الذي تعرضت له إسرائيل في 7 أكتوبر، قائلاً: "تلقينا في ذلك اليوم أسوأ كارثة في تاريخنا، لكننا رددنا الصاع صاعين".

وشدد على أن إسرائيل "ستُكمل مهمتها ضد محور الشر"، مؤكدًا: "سنقضي على حماس، ونعيد المخطوفين إلى ديارهم أحياءً وأمواتًا".

وأعلن أن الهجمات الأخيرة وصلت إلى "قلب طهران" وتمكنت من "تدمير محور الشر الإيراني"، لكنه أقر بأن ذلك جاء "مقابل ثمن باهظ دفعته الجبهة الداخلية".

وختم نتنياهو تصريحاته بالتأكيد على ضرورة "استكمال المهمة ضد المحور الإيراني، وتحرير الأسرى، وتدمير حماس بشكل كامل".