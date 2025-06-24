إعلان

نتنياهو: هجومنا المفاجئ ضد إيران سيُسجَّل في تاريخ الحروب

10:22 م الثلاثاء 24 يونيو 2025

بنيامين نتنياهو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الهجوم المفاجئ الذي نفذته بلاده ضد إيران "سيُسجل في تاريخ الحروب"، مشيرًا إلى أنه أسفر عن مقتل "كبار القادة وعلماء الذرة الإيرانيين"، بحسب تعبيره.

وأكد نتنياهو في تصريحات صحفية، أنه سبق وتعهد بأن "إيران لن تحصل على سلاح نووي"، مشيرًا إلى أن إسرائيل هاجمت عشرات المواقع المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، مضيفا: "إذا حاولت إيران إعادة بناء برنامجها النووي، فسندمّره مجددًا".

واعتبر نتنياهو انضمام الولايات المتحدة إلى الهجوم "حدثًا تاريخيًا" وصفه بأنه "ثمرة جهود دبلوماسية قدتها شخصيًا إلى جانب الوزير ديرمر".

وتطرّق نتنياهو إلى الهجوم الذي تعرضت له إسرائيل في 7 أكتوبر، قائلاً: "تلقينا في ذلك اليوم أسوأ كارثة في تاريخنا، لكننا رددنا الصاع صاعين".

وشدد على أن إسرائيل "ستُكمل مهمتها ضد محور الشر"، مؤكدًا: "سنقضي على حماس، ونعيد المخطوفين إلى ديارهم أحياءً وأمواتًا".

وأعلن أن الهجمات الأخيرة وصلت إلى "قلب طهران" وتمكنت من "تدمير محور الشر الإيراني"، لكنه أقر بأن ذلك جاء "مقابل ثمن باهظ دفعته الجبهة الداخلية".

وختم نتنياهو تصريحاته بالتأكيد على ضرورة "استكمال المهمة ضد المحور الإيراني، وتحرير الأسرى، وتدمير حماس بشكل كامل".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بنيامين نتنياهو إيران وإسرائيل الاحتلال الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان