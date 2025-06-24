ترامب ينتقد انخفاض الإنفاق العسكري في إسبانيا قبل قمة الناتو

لاهاي - (د ب أ)



أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء عن استيائه من الانخفاض النسبي في الإنفاق العسكري الإسباني قبل وصوله إلى قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في لاهاي.



وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية خلال رحلته من واشنطن إلى هولندا إن الإنفاق الدفاعي الإسباني "غير عادل" تجاه الآخرين.



كما نشر ترامب رسما بيانيا يوضح الإنفاق الدفاعي للدول الأعضاء في حلف الناتو على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" يظهر إسبانيا أسفل الرسم البياني.



وكتب الرئيس الأمريكي "سوف نناقش هذا قريبا مع أعضاء حلف شمال الأطلسي".



ومن المتوقع أن يوافق قادة حلف شمال الأطلسي رسميا على زيادة الإنفاق المتعلق بالدفاع إلى 5% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي في قمة غد الأربعاء، وهي زيادة كبيرة عن الهدف الحالي البالغ 2% من أجل تمويل تحسين قدراتها.



وبموجب الخطط، سيتعين على الدول الأعضاء تخصيص 5ر3% من إجمالي الناتج المحلي سنويا للإنفاق الدفاعي، بالإضافة إلى 5ر1% إضافية يتم تخصيصها لنفقات ذات صلة، منها البنية التحتية التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية.



وكان روته قد حذر أمس الاثنين من أنه لن يُسمح لأي دولة بالاستثناء من الزيادة الكبيرة الجديدة في الإنفاق الدفاعي، مشيرا إلى أن التقدم نحو تحقيق هذا الهدف سيُراجع بعد أربع سنوات.



وقال روته للصحفيين في لاهاي: "لا وجود للاستثناءات في الناتو، ولا صفقات جانبية، من الضروري أن يتحمل كل حليف نصيبه العادل من العبء".



ومع ذلك، أعلنت إسبانيا أنها توصلت إلى اتفاق مع الناتو لاستثنائها من هدف انفاق 5% على الدفاع.