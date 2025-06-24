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رجال الإطفاء يكافحون حرائق الغابات في خيوس باليونان

01:57 م الثلاثاء 24 يونيو 2025

حرائق الغابات

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أثينا- (د ب أ)

واصل رجال الإطفاء والمتطوعون مكافحة حرائق الغابات الهائلة التي اندلعت في جزيرة خيوس اليونانية اليوم الثلاثاء.

وقال عمدة بلدة خيوس، يوانيس مالافيس، عبر الإذاعة اليونانية "اليوم هو اليوم الذي نهاجم فيه الجبهة الرئيسية (من ألسنة اللهب) بكل الوسائل".

وأضاف أن الطقس أعطى سببا للتفاؤ، حيث أنه من المتوقع أن تنحسر الرياح العاتية في المنطقة خلال النهار لعدة ساعات على الأقل.

ومنذ الفجر تسقط المروحيات وطائرات الإطفاء أطنانا من المياه على الحرائق، بحسب ما أظهره التلفزيون اليوناني.

وبحسب التقارير، يشارك أكثر من 500 من رجال الإطفاء في هذه الجهود بينما يكافح العديد من سكان المنطقة النيران بكل الوسائل لليوم الثالث على التالي.

وجرى نشر أربع طائرات و13 مروحية لجهود الإطفاء الجوية.

ونشبت ثلاثة حرائق يوم الأحد، في وقت واحد تقريبا بوسط الجزيرة التي بعدما أججتها الرياح العاتية، اندمجت في جبهة النيران الحالية .

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