إيران تستعد للتخلي عن الإنترنت العالمي وإتاحة شبكتها الداخلية

وكالات

أفادت شبكة Filterwatch المتخصصة في مراقبة الإنترنت، أن إيران تسعى للتخلي عن شبكة الإنترنت العالمية من خلال خطة ممنهجة ومساعدة شركات صينية في مجال التقنيات، والاعتماد على شبكتها المحلية.

وفي هذا الصدد، كشف نشطاء في مجال حقوق الإنترنت، تخطيط إيران للقيام بتحويل الإنترنت إلى امتياز حكومي بحيث يقتصر استخدامه على أشخاص ذو فئة معينة.

ونقل تقرير Filterwatch عن وسائل إعلام إيرانية خاضعة لسيطرة الحكومة، أن هناك خطة للتخلص من الوصول غير المحدود للأشخاص، وقد حذر المسؤولون من أن الوصول غير المحدود لن يعود بعد عام 2026.

وقال رئيس Filterwatch أمير رشيدي أنه سيسمح بالوصول إلى نسخة مُفلترة من الإنترنت العالمي، للأشخاص الحاصلين على تصريح أمني أو الذين تخطوا الفحوصات الحكومية اللازمة لذلك، مشيراً إلى أنه سوف يسمح للإيرانيين بالوصول إلى شبكة إنترنت محلية وهي موازية للإنترنت العالمي.

وأضاف رشيد، أن الحكومة الإيرانية راضية تماماً على الإقدام نحو تلك الخطوة، معتقدة أن التخلي عن الإنترنت سوف يحقق لها الاستقرار الاقتصادي والسياسي.

وأعرب مسؤول سابق في وزارة الخارجية الأمريكية، عمل على مراقبة رقابة الإنترنت، عن قلقة الشديدة من إقدام إيران على مثل هذه الخطوة معتبرًا أنها "مرعبة".

ووفق باحثين متخصصين في الإنترنت الإيراني في Project Ainita وOutline Foundation، أن إيران تخطط للشروع في تنفيذ تلك الخطة بفضل تقنيات تم استيرادها من الصين ويتم ذلك من خلال أجهزة متوسطة السعة عالية الأداء middleboxes.

يشار إلى أن إيران عطلت الإنترنت منذ يوم 8 يناير، وذلك عقب اشتعال شوارع طهران بالمظاهرات التي تطالب بإسقاط الاحكومة، وإثارة أعمال الشغب في عدة مدن إيرانية، وتعد تلك الخطوة هي نتاج مرحلة كبيرة من النظام الإيراني للسيطرة على الإنترنت .