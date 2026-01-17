إعلان

إيران تستعد للتخلي عن الإنترنت العالمي وإتاحة شبكتها الداخلية

كتب : مصراوي

03:04 م 17/01/2026

شبكة الإنترنت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات
أفادت شبكة Filterwatch المتخصصة في مراقبة الإنترنت، أن إيران تسعى للتخلي عن شبكة الإنترنت العالمية من خلال خطة ممنهجة ومساعدة شركات صينية في مجال التقنيات، والاعتماد على شبكتها المحلية.

وفي هذا الصدد، كشف نشطاء في مجال حقوق الإنترنت، تخطيط إيران للقيام بتحويل الإنترنت إلى امتياز حكومي بحيث يقتصر استخدامه على أشخاص ذو فئة معينة.
ونقل تقرير Filterwatch عن وسائل إعلام إيرانية خاضعة لسيطرة الحكومة، أن هناك خطة للتخلص من الوصول غير المحدود للأشخاص، وقد حذر المسؤولون من أن الوصول غير المحدود لن يعود بعد عام 2026.

وقال رئيس Filterwatch أمير رشيدي أنه سيسمح بالوصول إلى نسخة مُفلترة من الإنترنت العالمي، للأشخاص الحاصلين على تصريح أمني أو الذين تخطوا الفحوصات الحكومية اللازمة لذلك، مشيراً إلى أنه سوف يسمح للإيرانيين بالوصول إلى شبكة إنترنت محلية وهي موازية للإنترنت العالمي.

وأضاف رشيد، أن الحكومة الإيرانية راضية تماماً على الإقدام نحو تلك الخطوة، معتقدة أن التخلي عن الإنترنت سوف يحقق لها الاستقرار الاقتصادي والسياسي.
وأعرب مسؤول سابق في وزارة الخارجية الأمريكية، عمل على مراقبة رقابة الإنترنت، عن قلقة الشديدة من إقدام إيران على مثل هذه الخطوة معتبرًا أنها "مرعبة".
ووفق باحثين متخصصين في الإنترنت الإيراني في Project Ainita وOutline Foundation، أن إيران تخطط للشروع في تنفيذ تلك الخطة بفضل تقنيات تم استيرادها من الصين ويتم ذلك من خلال أجهزة متوسطة السعة عالية الأداء middleboxes.
يشار إلى أن إيران عطلت الإنترنت منذ يوم 8 يناير، وذلك عقب اشتعال شوارع طهران بالمظاهرات التي تطالب بإسقاط الاحكومة، وإثارة أعمال الشغب في عدة مدن إيرانية، وتعد تلك الخطوة هي نتاج مرحلة كبيرة من النظام الإيراني للسيطرة على الإنترنت .

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران شبكة الإنترنت

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

موعد مباراة مصر ونيجيريا في بطولة كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة
مصراوى TV

موعد مباراة مصر ونيجيريا في بطولة كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة
"لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا".. طريقة ضبط القناة الجزائرية الأرضية
رياضة عربية وعالمية

"لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا".. طريقة ضبط القناة الجزائرية الأرضية
رسميًا.. إطلاق منظومة الدفع الإلكتروني في 300 من أتوبيسات النقل العام
أخبار مصر

رسميًا.. إطلاق منظومة الدفع الإلكتروني في 300 من أتوبيسات النقل العام

الصحة تحذر من "تريند الشاي المغلي": قد يؤدي لحروق وتشوهات دائمة
أخبار مصر

الصحة تحذر من "تريند الشاي المغلي": قد يؤدي لحروق وتشوهات دائمة
لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي
أخبار مصر

لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط هنا.. ترددات 7 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر ونيجيريا