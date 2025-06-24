إيران: أجبرنا إسرائيل على التراجع وقواتنا لا تزال على أهبة الاستعداد

(وكالات)

أكد مجلس الأمن القومي الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الإيرانية لا تزال في حالة تأهب قصوى، وأن "أياديها ما زالت على الزناد"، في ظل استمرار حالة عدم الثقة في تصريحات الجانب الآخر.

وقال المجلس في بيانه: إن "الهجوم الإيراني الأخير أجبر إسرائيل على الندم والاعتراف بالهزيمة"، مشيرًا إلى أن العدوان الإسرائيلي توقف بشكل أحادي بعد الرد الإيراني "الساحق".

وأضاف البيان أن الرد الإيراني على الاعتداءات الأخيرة اتسم بـ"الشجاعة التي قل نظيرها"، مؤكدًا جاهزية القوات المسلحة لتنفيذ ردود "حاسمة وموجعة" في حال تكرار أي عمل عدائي.

يأتي ذلك بعد أن أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن إسرائيل ستواصل هجماتها ضد إيران، بعدما زعم إطلاق طهران عدة صواريخ تجاه إسرائيل.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن أن إسرائيل وإيران وافقتا على اتفاق وقف إطلاق نار كامل وشامل.

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