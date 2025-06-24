إسرائيل: سنواصل الضربات المكثفة في طهران بعد خرق وقف النار

(وكالات)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، إنه أعطى أوامر للجيش الإسرائيلي بمواصلة الضربات المكثفة في العاصمة الإيرانية طهران، وذلك ردًا على ما وصفه بـ"الانتهاك الصارخ لوقف إطلاق النار" من جانب إيران.

وأوضح كاتس، أن القرار جاء بالتنسيق مع رئيس الوزراء، ويهدف إلى "تحييد أهداف تابعة للنظام الإيراني وتدمير بنية تحتية إرهابية في طهران"، على حد تعبيره.

وأضاف: "في ضوء الانتهاك التام لوقف إطلاق النار، الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي، عبر إطلاق صواريخ نحو شمال إسرائيل، وبناءً على سياسة الحكومة الإسرائيلية بالرد القوي على أي خرق – أصدرت التعليمات بمواصلة العمليات الهجومية".

وفي السياق ذاته، زعم الجيش الإسرائيلي أنه رصد مجموعة من الصواريخ أُطلقت من داخل إيران باتجاه شمال إسرائيل، مؤكدًا أنه تم اعتراض بعضها. وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد أشارت في وقت سابق إلى أن صاروخين على الأقل أُطلقا من إيران وتم اعتراضهما بنجاح.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران حيز التنفيذ، داعيًا الطرفين إلى الالتزام به وعدم خرقه.