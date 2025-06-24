وكالات

زعم الجيش الإسرائيلي، إنه رصد "مجموعة صواريخ قادمة من إيران" على شمال إسرائيل.

وأفاد الجيش في وقت سابق اليوم الثلاثاء إن وقف إطلاق النار مع إيران "دخل حيز التنفيذ صباح اليوم".

وفيما سبق قالت القناة 12 الإسرائيلية، يبدو أن هناك صاروخين أطلقا من إيران، موضحة أن الصاروخين اللذين أطلقا من إيران قد تم اعتراضهما.

وكان الرئيس أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران أصبح ساريًا الآن وطلب من البلدين ع.دم انتهاكه.

وقال ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشيال": "وقف إطلاق النار ساري المفعول. من فضلكم لا تنتهكوه!".

ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران حيز النفاذ بعد ساعات فقط من إطلاق طهران موجات من الصواريخ، قتلت 4 أشخاص، وفق ما قالته خدمة الإسعاف الإسرائيلية.

وعندما أعلن ترامب، أمس الاثنين، وقف إطلاق النار الكامل لإنهاء الحرب التي استمرت 12 يومًا، بدا وكأنه يشير إلى أن إسرائيل وإيران سيكون لديهما الوقت لإكمال المهام التي كانت جارية، وعند هذه النقطة سيبدأ وقف إطلاق النار في عملية على مراحل، بحسب وكالة "رويترز".

وقال شهود عيان لـ"رويترز"، إنهم سمعوا دوي انفجارات قرب تل أبيب وبئر السبع جنوب إسرائيل قبل تصريح الرئيس الأمريكي.

وأفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم، بأن إيران أطلقت 6 موجات من الصواريخ، وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إن 4 أشخاص قُتِلوا في بئر السبع، وهم أول قتلى يتم الإبلاغ عنهم في إسرائيل منذ أن أعلن ترامب وقف إطلاق النار.

ومن جانبها، ذكرت وكالة أنباء "إس.إن.إن" الإيرانية شبه الرسمية، الثلاثاء، أن طهران أطلقت آخر دفعة من الصواريخ قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توسط في اتفاق لوقف إطلاق النار في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وإن إسرائيل وافقت طالما لم تشن إيران المزيد من الهجمات.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "على افتراض أن كل شيء يعمل كما ينبغي، وهو ما سيحدث، أود أن أهنئ كلا البلدين، إسرائيل وإيران، على امتلاكهما القدرة على التحمل والشجاعة والذكاء لإنهاء ما ينبغي أن يسمى حرب الـ12 يومًا".

وفي وقتٍ سابق، أكد مسؤول إيراني أن طهران وافقت على وقف إطلاق النار، لكن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إنه لن يكون هناك وقف للأعمال العدائية ما لم توقف إسرائيل هجماتها.

وقال عراقجي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، إنه إذا أوقفت إسرائيل "عدوانها غير القانوني" على الشعب الإيراني في موعد أقصاه الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت طهران (0030 بتوقيت جرينتش) يوم الثلاثاء، فإن إيران ليس لديها نية لمواصلة ردها بعد ذلك.

وأضاف عراقجي في منشور على منصة "إكس"، أن "القرار النهائي بشأن وقف عملياتنا العسكرية سيتخذ في وقت لاحق".