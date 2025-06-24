سقوط 3 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف سيارة بجنوب لبنان

بيروت 24 يونيو/ حزيران (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، سقوط ثلاثة شهداء إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في جنوب لبنان.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة، في بيان صحفي، إن "غارة شنتها مسيّرة للعدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة كفردجال قضاء النبطية، أدت في حصيلة محدثة إلى سقوط ثلاثة شهداء".

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، "استهدفت مسيّرة معادية بصاروخين سيارة على طريق كفردجال، ما أدى إلى اشتعالها. وهرعت إلى المكان عناصر الإطفاء والاسعاف".

وأشارت الوكالة إلى أن "المسيّرات المعادية تحلق في أجواء النبطية منذ الصباح".