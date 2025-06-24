مسؤول بالبيت الأبيض: ترامب تواصل مع نتنياهو لتأمين وقف إطلاق النار

واشنطن- (أ ب)

قال مسؤول كبير في البيت الأبيض، طلب عدم الكشف عن اسمه للحديث عن محادثات يوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تواصل بشكل مباشر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل تأمين اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف المسؤول أن نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف تواصلوا مع الإيرانيين عبر قنوات مباشرة وغير مباشرة.

وأكد البيت الأبيض أن القصف الأمريكي لإيران يوم السبت ساعد في دفع إسرائيل للموافقة على وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الحكومة القطرية لعبت دور الوسيط في التوصل إلى الاتفاق.

من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران ستوقف هجماتها إذا أوقفت إسرائيل غاراتها، لكن من غير الواضح ما الدور الذي لعبه المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، في هذه المحادثات، خاصة أنه كان قد أعلن عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه "لن يستسلم".