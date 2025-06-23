وكالات



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرد الإيراني على الهجمات الأمريكية للمواقع النووية الإيرانية جاء ضعيفًا للغاية.



وكتب ترامب في تغريدة له عبر منصة "تروث سوشيال": "ردّت إيران رسميًا على تدميرنا لمنشآتها النووية بردٍّ ضعيفٍ للغاية، وهو ما توقعناه، وتصدينا له بفعاليةٍ كبيرة، أُطلق 14 صاروخًا، أُسقط 13 منها، وأُطلق صاروخٌ واحدٌ لأنه كان متجهًا نحو اتجاهٍ آمن".



وأضاف: "يسرّني أن أُبلغكم أنه لم يُصب أيٌّ من الأمريكيين بأذى، ولم يُلحق أي ضررٍ يُذكر، والأهم من ذلك، أنهم تخلصوا من كل شيء، ونأمل ألا يكون هناك المزيد من الكراهية".



وتابع: "أودّ أن أشكر إيران على إبلاغنا مُبكرًا، مما سمح بعدم إزهاق أرواحٍ أو إصابة أحد، لعلّ إيران تُمضي قدمًا نحو السلام والوئام في المنطقة، وسأُشجّع إسرائيل بحماسٍ على أن تحذو حذوها، شكرًا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر!".





وأعلنت القوات المسلحة المساء اليوم الإثنين، بدء عملية الرد على الولايات المتحدة بمشاركة الحرس الثوري والجيش، وأسمتها "بشائر الفتح"، وذلك ردًا على الهجوم الأمريكي فجر الأحد، على 3 منشآت نووية بطهران وهي أصفهان وفوردو ونطنز.