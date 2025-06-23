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مجلس الأمن القومي الإيراني: عملياتنا خالية من أى تهديد على دولة قطر الصديقة والشقيقة

08:36 م الإثنين 23 يونيو 2025

قطر وإيران

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وكالات

قال مجلس الأمن القومي الإيراني إن عملياته العسكرية خالية من أي تهديد أو خطر على الدولة الصديقة والشقيقة قطر وشعبها.

وفي السياق ذاته أعلنت القوات المسلحة الإيرانية أن عملية الرد على الولايات المتحدة بدأت بعملية مشتركة للحرس الثوري والجيش، فيما قالت وكالة الأنباء الإيرانية إن هجوما بدأ على قواعد أمريكية في قطر والعراق ضمن ما أسمته "عملية بشائر الفتح".

ومن جانبها قالت وزارة الدفاع القطرية إن الدفاعات الجوية اعترضت هجمة صاروخية استهدفت قاعدة العديد الجوية، مضيفة "بفضل الله ويقظة القوات المسلحة والإجراءات الاحترازية لم ينتج عن الحادث أي وفيات أو إصابات".

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