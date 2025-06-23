وزير الخارجية الإيراني: مواقف روسيا جيدة وقوية

وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، إن "عواقب الأعمال العدوانية الإسرائيلية على المنطقة مصدر قلق لنا ولروسيا".



وأشار عراقجي، عقب لقاء جمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة موسكو، إلى أن مواقف روسيا "جيدة وقوية" وهي تعمل كي يتحرك مجلس الأمن رغم أن ذلك سيواجه بفيتو أمريكي.



ووصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى موسكو، اليوم الإثنين، لطلب المزيد من المساعدة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وندد بوتين، خلال اجتماعه مع عراقجي، بالهجوم الأمريكي والإسرائيلي على طهران، قائلًا إن "العدوان على إيران لا مبرر له، ونحاول مساعدة الشعب الإيراني".



ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن "التحركات الأمريكية والإسرائيلية غير شرعية، ونشكر أصدقاءنا الروس على التنديد بهذه الأعمال".



وذكر مصدر كبير لوكالة "رويترز"، أن وزير الخارجية الإيراني سيسلم رسالة من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، طالبًا دعمه.



وقالت مصادر إيرانية لـ"رويترز"، إن إيران "غير راضية" عن الدعم الروسي في الوقت الحالي وتريد من بوتين بذل المزيد من الجهود لمساندتها في مواجهة الهجمات الأمريكية والإسرائيلية. لكن لم تذكر المصادر طبيعة المساعدة التي تريدها طهران.



وأدانت روسيا، اليوم الاثنين، التصعيد في منطقة الشرق الأوسط بعد الضربات الأمريكية، معربة عن أسفها العميق.



واستقبل الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في العاصمة موسكو، إذ أكد أن "العدوان المستفز ضد إيران لا يستند إلى أي مبررات أو أعذار"، وأن زيارة عراقجي "ستتيح بحث كيفية الخروج من الوضع الراهن بالشرق الأوسط"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام روسية.