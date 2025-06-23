هجوم إسرائيلي على جامعة شهيد بهشتي بطهران

وكالات

أفادت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، اليوم الاثنين، بأن هجومًا إسرائيليًا استهدف جامعة شهيد بهشتي في العاصمة طهران.

كما قالت وسائل إعلام إيرانية، إن هجومًا إسرائيليًا على طهران استهدف مبنى تابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، مشيرة إلى أن الهجوم أدى إلى انقطاع بث قناة "خبر" الإيرانية.

ومن جانبه، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الاثنين، أن تل أبيب سترد بقوة غير مسبوقة على الهجمات الصاروخية الإيرانية التي تستهدف الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وقال كاتس: "الجيش الإسرائيلي ينفذ في هذه الأثناء ضربات قوية وغير مسبوقة ضد أهداف تابعة للنظام الإيراني وكيانات القمع الحكومية في قلب طهران"، مشددًا على أن "كل صاروخ يُطلق على الجبهة الداخلية الإسرائيلية سيُقابله عقاب مباشر للدكتاتور الإيراني، وسنواصل الضربات بكل قوة".

وأضاف أن إسرائيل ستواصل عملياتها "للدفاع عن الجبهة الداخلية وهزيمة إيران"، مؤكدًا أن الهجمات ستستمر حتى تحقيق جميع أهداف الحرب.