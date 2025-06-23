إسرائيل: سنرد بهجمات غير مسبوقة على طهران



(وكالات)

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، أن تل أبيب سترد بقوة غير مسبوقة على الهجمات الصاروخية الإيرانية التي تستهدف الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وقال كاتس: "الجيش الإسرائيلي ينفذ في هذه الأثناء ضربات قوية وغير مسبوقة ضد أهداف تابعة للنظام الإيراني وكيانات القمع الحكومية في قلب طهران"، مشددًا على أن "كل صاروخ يُطلق على الجبهة الداخلية الإسرائيلية سيُقابله عقاب مباشر للدكتاتور الإيراني، وسنواصل الضربات بكل قوة".

وأضاف الوزير أن إسرائيل ستواصل عملياتها "للدفاع عن الجبهة الداخلية وهزيمة إيران"، مؤكدًا أن الهجمات ستستمر حتى تحقيق جميع أهداف الحرب.