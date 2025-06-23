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الجيش الإيراني يتوعد أمريكا بعمليات قوية ردًا على هجومها

10:07 ص الإثنين 23 يونيو 2025

الجيش الإيراني

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وكالات

توعد مقر خاتم الأنبياء المركزي الإيراني، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة الأمريكية بعمليات قوية وعواقب وخيمة ردًا على "جريمتها"، وفق ما نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء.

ومقر خاتم الأنبياء المركزي الإيراني، هو مقر القيادة القتاليَّة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية وتقع تحت مسؤولية القيادة المباشرة لهيئة الأركان العامة. المقر مكلف بتخطيط وتنسيق العمليات العسكرية المشتركة داخل القوات الإيرانية.

وشن سلاح الجو الأمريكي، فجر الأحد، غارات جوية استهدفت 3 منشآت نووية في إيران وهم فوردو ونطنز وأصفهان، وفق ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال إنه على طهران القبول بإنهاء الصراع.

وعقب الهجوم، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، "لا توجد عمليات عسكرية أمريكية مخطط لها حاليًا ضد إيران"، موضحًا أن هذه ليست حربًا على إيران.

واعتبر روبيو، أن العالم اليوم أكثر أمانًا واستقرارًا مما كان عليه قبل 24 ساعة، محذرًا من أنه إذا قامت إيران بالرد سيكون ذلك "أسوأ خطأ" ترتكبه على الإطلاق.

وتابع: "الولايات المتحدة الأمريكية لا تهدف لتغيير النظام في إيران"، مشيرًا إلى أن إيران لن تخدع الرئيس دونالد ترامب.

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