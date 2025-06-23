ترامب: طيارو بي-2 المشاركة في مهمة إيران هبطوا بسلام في ميسوري

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد، أن طياري قاذفات الشبح "بي-2" (B-2 Spirit)، الذين نفذوا الهجوم الجوي على منشآت نووية إيرانية، عادوا بسلام إلى الولايات المتحدة، حيث هبطوا في قاعدة جوية بولاية ميسوري.

وكتب ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال": "لقد هبط طيارو B-2 الرائعون بسلام في ميسوري. شكرًا لكم على عملكم الرائع!!! — دونالد ج. ترامب، رئيس الولايات المتحدة!"

وجاءت تصريحات ترامب بعد ساعات من إعلانه أن الجيش الأمريكي نفذ "هجومًا ناجحًا جدًا" استهدف ثلاثة مواقع نووية إيرانية رئيسية، شملت منشآت فوردو ونطنز وأصفهان، في إطار التصعيد الجاري بين طهران وتل أبيب. وأوضح ترامب أن "حمولة كاملة من القنابل أُسقطت على موقع فوردو الرئيسي"، مؤكدًا أن الطائرات غادرت المجال الجوي الإيراني بسلام.

من جهته، قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، في إفادة صحفية من البنتاجون، إن قاذفات B-2 انطلقت من قاعدة وايتمان الجوية في ولاية ميسوري حوالي منتصف ليل الجمعة بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في مهمة استمرت 18 ساعة من دون توقف، وهي الأطول لهذا الطراز من الطائرات منذ أكثر من عقدين.

وفي أول رد فعل رسمي من طهران، وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الضربات الأمريكية بأنها "شنيعة"، محذرًا من أنها "ستكون لها تداعيات دائمة"، وأن بلاده "تحتفظ بجميع الخيارات للرد"