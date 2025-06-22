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أمريكا تُخلي موظفيها غير الأساسيين من لبنان بسبب تصاعد التوتر الأمني

06:11 م الأحد 22 يونيو 2025

أمريكا تُخلي موظفيها غير الأساسيين من لبنان

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وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، عن إصدار توجيهات بمغادرة موظفي الحكومة غير الضروريين وأفراد عائلاتهم من الأراضي اللبنانية، في ضوء التدهور المستمر في الوضع الأمني بالمنطقة.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن القرار يأتي كإجراء احترازي لضمان سلامة الطواقم الدبلوماسية وعائلاتهم، وسط تصاعد التوترات الإقليمية.

ونفذت أمريكا صباح اليوم الأحد هجوم جوي واسع استهدف ثلاث منشآت نووية في إيران، هي: فوردو، نطنز، وأصفهان. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور له على حسابه على منصة تروث سوشيال:"لقد نفذنا هجومًا ناجحًا للغاية على المواقع النووية، جميع الطائرات عادت بسلام، تهانينا لمحاربينا الأمريكيين العظماء".

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