إعلان

البرلمان الإيراني يوافق رسميًا على إغلاق مضيق هرمز

04:12 م الأحد 22 يونيو 2025

البرلمان الإيراني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

وافق البرلمان الإيراني رسميًا، اليوم الأحد، على إغلاق مضيق هرمز، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

وجاء القرار الإيراني عقب الضربات التي وجهها سلاح الجو الأمريكي ثلاث منشآت نووية داخل إيران، شملت فوردو ونطنز وأصفهان، وفق ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال إنه على طهران القبول بإنهاء الصراع.

ومن جانبه، ندد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بالهجوم العسكري الأمريكي الذي استهدف منشآت نووية في إيران، واصفاً إياه بـ"العدوان الشرس وغير القانوني"، محمّلًا الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة المترتبة عليه.

وأكد عراقجي، خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة إسطنبول التركية اليوم الأحد، ضرورة بقاء باب الدبلوماسية مفتوحًا، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن ترد إيران على الهجمات التي تعرضت لها من باب الدفاع عن النفس، "وستفعل ذلك".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البرلمان الإيراني إيران مضيق هرمز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

المراجعة الخامسة لصندوق النقد.. توجيهات رئاسية بشأن الاقتصاد المصري
ساويرس يتوقع ارتفاع سعر الذهب لـ 5 آلاف دولار للأوقية في هذا الموعد
هل يتسبب القصف الأمريكي لـ"فوردو" في تسرب إشعاعي؟ وما نطاقه المحتمل؟
أمريكا تدخل على خط المواجهة.. ترامب يُعلن ضرب 3 منشآت نووية في إيران (تغطية خاصة)