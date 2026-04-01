محافظ سوهاج يقرر تعطيل الدراسة غدًا الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية

كتب : عمار عبدالواحد

11:51 م 01/04/2026

اللواء طارق راشد محافظ سوهاج

أصدر اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، قرارًا رسميًا بتعطيل الدراسة غدًا الخميس الموافق 2 أبريل 2026 في جميع المدارس الحكومية والخاصة بنطاق المحافظة، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وموجة الطقس غير المستقر التي تشهدها البلاد.

وجاء القرار في إطار الحرص على أمن وسلامة الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس، وتجنب المخاطر المحتملة الناتجة عن التقلبات الجوية وسقوط الأمطار، خاصة في ظل التحذيرات من حالة عدم الاستقرار في الطقس.

رفع حالة الطوارئ بالمحافظة

وفي سياق متصل، أعلن المحافظ رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى بجميع الوحدات المحلية والمديريات الخدمية، مع الدفع بفرق الطوارئ ومعدات شفط المياه للتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار، وضمان انتظام الحركة المرورية بالشوارع والميادين.

تحذيرات للمواطنين

وناشدت محافظة سوهاج المواطنين توخي الحذر خلال فترة التقلبات الجوية، والابتعاد عن أعمدة الإنارة ولوحات الإعلانات أثناء الرياح والأمطار، مع سرعة الإبلاغ عن أي طوارئ من خلال غرف العمليات التي تعمل على مدار الساعة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين.

سلسلة انفجارات في أكبر مجمع للغاز في إيران
"استغلال تجاري".. قصة دعوى هيفاء وهبي ضد طبيب تجميل شهير
نجم الأهلي السابق: لا أثق في لاعبي الأحمر قبل مواجهة سيراميكا
من أجل المشاهدات.. سقوط صانع محتوى روج للبلطجة بالبحيرة
الأرصاد: سحب ممطرة تضرب غرب البلاد وأمطار متفاوتة وتحذيرات من شبورة

