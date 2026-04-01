أصدر اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، قرارًا رسميًا بتعطيل الدراسة غدًا الخميس الموافق 2 أبريل 2026 في جميع المدارس الحكومية والخاصة بنطاق المحافظة، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وموجة الطقس غير المستقر التي تشهدها البلاد.

وجاء القرار في إطار الحرص على أمن وسلامة الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس، وتجنب المخاطر المحتملة الناتجة عن التقلبات الجوية وسقوط الأمطار، خاصة في ظل التحذيرات من حالة عدم الاستقرار في الطقس.

رفع حالة الطوارئ بالمحافظة

وفي سياق متصل، أعلن المحافظ رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى بجميع الوحدات المحلية والمديريات الخدمية، مع الدفع بفرق الطوارئ ومعدات شفط المياه للتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار، وضمان انتظام الحركة المرورية بالشوارع والميادين.

تحذيرات للمواطنين

وناشدت محافظة سوهاج المواطنين توخي الحذر خلال فترة التقلبات الجوية، والابتعاد عن أعمدة الإنارة ولوحات الإعلانات أثناء الرياح والأمطار، مع سرعة الإبلاغ عن أي طوارئ من خلال غرف العمليات التي تعمل على مدار الساعة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين.